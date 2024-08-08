В Лобве 9-летний ребенок получил тяжелые травмы от столкновения с самокатчиком

В поселке Лобва Новолялинского района Свердловской области 15-летний подросток на электросамокате сбил 9-летнего ребенка на детском самокате. Мальчик получил тяжелые травмы.
Как сообщили в центральном аппарате СКР, инцидент взял на контроль председатель Следкома Александр Бастрыкин и поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Организована проверка.
По информации паблика «Краснотурьинск. Live», ДТП случилось еще вечером 5 августа. В результате наезда 9-летний ребенок, житель Екатеринбурга, с черепно-мозговой травмой и переломом бедра со смещением был доставлен в городскую больницу Краснотурьинска. Состояние ребенка оценили как тяжелое.
Лобва, Елена Владимирова
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