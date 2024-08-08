Финал «Мисс Екатеринбург» перенесли на новую площадку

Финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург – 2024» пройдёт в этом году на главной сцене Дня города. Мероприятие запланировано с 19:00 до 21:00.

«Хедлайнером праздника станет Ольга Серябкина. Под ее финальную песню состоится один из выходов участниц», – сообщили в пресс-службе конкурса.

В этом году кастинг прошли 16 девушек, трое выбыли в процессе подготовки. Среди 13 финалисток – профессиональные спортсменки, модели, будущие строители, программисты и учительница начальных классов.

Победительница получит в подарок путевку на Мальдивы на двоих, а также станет лицом Екатеринбурга и на протяжении года будет представлять город на значимых мероприятиях.

Екатеринбург, Елена Сычева

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