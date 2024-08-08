В воскресенье утром центр Екатеринбурга перекроют из-за марафонцев

В воскресенье, 11 августа, в Екатеринбурге состоится марафон Европа – Азия. Часть улиц в центре города перекроют.

В частности, будет закрыто движение всех видов транспорта:

с 06:00 до 09:00 – по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина; по улице Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко; по улице Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской; по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина;

с 06:00 до 13:00 – по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; по проспекту Ленина, от улицы Вайнера до улицы Пушкина; по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера; по нечетной стороне улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова; по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля; по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова; по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина; по улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов; по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург.

Движение по улице Бориса Ельцина от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи будет перекрыто два дня – с 06:00 10 августа до 21:00 11 августа.

Кроме того, с 08:00 до 14:00 в воскресенье не будут продавать алкоголь на улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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