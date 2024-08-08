В Екатеринбурге трехлетняя девочка ушла из яслей и гуляла по улице Бардина

Инцидент с малолетним ребенком произошел в Екатеринбурге. В редакцию РИА «Новый День» обратилась мать трехлетней девочки и сообщила, что сегодня утром ее дочь ушла из группы и гуляла по улице Бардина. К счастью, девочку нашли знакомые, они и привели ребенка домой к матери. Девочка жива и здорова.

«Я сегодня утром привела ребенка в группу примерно в 8.40 утра, в садик № 209, после завтрака она самостоятельно покинула группу и вышла через открытую калитку на улицу, где ее и нашли наши знакомые. Они узнали ребенка и вернули его мне домой», – рассказала мать девочки Алена Волкова.

По ее словам, она возмущена тем, что во время обучающего процесса калитка в садик оказалась не заперта. Кроме того, вызывает большие вопросы тот факт, что администрация детского сада № 209 не оповестила мать о пропаже ребенка.

«Наш дом находится напротив садика, я стояла и смотрела, как сотрудники детского сада ищут моего ребенка, а мне при этом даже никто не сообщил о ее пропаже», – возмущается женщина.

Сейчас она и отец ребенка находятся в отделении полиции № 4 на Бардина, 41, где будут писать заявлении по факту произошедшего.

Екатеринбург, Елена Васильева

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