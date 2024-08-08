Таможенники обнаружили крупную партию нелегальной кока-колы

Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили в распредцентре крупной торговой сети 1245 бутылок нелегально ввезенной в страну импортной кока-колы. «Сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и декларирование товара, у продавца не оказалось. Партию безалкогольных напитков изъяли, проводится таможенный контроль», – сообщили в пресс-службе таможни.

Там уточнили, что если бизнесмен предоставит документы, то ему вернут газировку, а если нет – он может попробовать подтвердить ее безопасность, продекларировать груз и уплатить причитающиеся таможенные платежи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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