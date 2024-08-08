Более 80% абитуриентов вузов подали документы дистанционно

В уральских вузах растет число абитуриентов, которые подали документы на поступление в дистанционной форме.

Как рассказала на пресс-конференции Елена Авраменко, заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ, в университете доля таких поступающих составила 84%. При этом 14 899 абитуриентов воспользовались личным кабинетом на официальном сайте УрФУ, 19 859 – порталом Госуслуг. Из них более 9000 человек уже зачислены.

Поскольку прием документов на платное обучение еще продолжается, в УрФУ не готовы назвать самые популярные специальности, но общие тенденции уже понятны. «Вырос спрос на все инженерные направления – робототехника, металлургия, машиностроение. Появилось понимание, что это не просто модно, но и экономически выгодно. Родители готовы оплачивать своим детям обучение на контрактной основе, это тренд, который мы замечаем в инженерных специальностях, наравне с айти. Из гуманитарных специальностей – лингвистика, экономика всегда в тренде», – отметила Елена Авраменко.

Олег Гензель, начальник управления профориентации довузовского образования и набора студентов УрГГУ, также заявил, что растет популярность обучения по направлениям информатика, машиностроение, робототехника. Все бюджетные места уже заняты, набор на платное обучение продолжается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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