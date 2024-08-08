На Урале мужчина убил бывшую жену, ранил ее нового мужа и скрылся

В Богдановиче Свердловской области мужчина убил свою бывшую жену и ее нового мужа. Константин и Татьяна развелись три года назад, по предварительным данным, по инициативе женщины, после этого он ушел на спецоперацию, а она снова вышла замуж. При этом от прежнего брака остались двое детей, девочки 13 и 6 лет.

Накануне младший ребенок гостил у Константина, Татьяна вместе с новым мужем приехали за дочкой, пишет Е1. В какой-то момент Константин выстрелил в Татьяну, а после набросился на нее с ножом. Также он выстрелил и в нового супруга своей бывшей, Александра, но тот выжил, его прооперировали.

Отметим, нападавший скрылся, в городе объявлен «Перехват». Официальные следственные и правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

Богданович, Елена Сычева

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