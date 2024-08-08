Силовики накрыли предприятие с общежитием для нелегальных мигрантов (ФОТО)

В Сысертском районе Свердловской области обнаружено предприятие, на территории которого жили и трудились нелегальные мигранты. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в проверке приняли участие Сысертская межрайонная прокуратура совместно с сотрудниками МО МВД России «Сысертский», отдела УФСБ России по Свердловской области в Заречном и подразделения Управления Росгвардии по Свердловской области.

Выяснилось, что на огороженной территории с охраняемым въездом работают цехи по расфасовке и хранению продуктов питания. Там же находится оборудованное под общежитие одноэтажное здание, комнаты в котором пронумерованы, на двери в каждую комнату имеются списки проживающих иностранцев (по 4-5 человек), есть раздельный санузел, душевая комната, комната для стирки, комната для хранения вещей и употребления пищи. На стенде при входе имеется таблица графика дежурств и лучших/худших комнат, график работы столовой. Указанные документы напечатаны на бланке предприятия, имеют их фирменный знак.

При этом у многих иностранных граждан отсутствуют патенты на работу в России. Всего в ходе надзорных мероприятий выявлен 81 иностранный гражданин, из них в связи с нарушением миграционного законодательства выдворению подлежат 68 иностранцев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации).

Сысерть, Елена Владимирова

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