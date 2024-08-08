Уральцы стали в 2,3 раза чаще покупать «золотые» смартфоны

Жители Свердловской области стали чаще покупать смартфоны золотого цвета – в январе-июне этого года спрос на них вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний Урал занял пятую строчку среди субъектов России по покупкам золотых телефонов. Об этом свидетельствуют данные продаж в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota.

В целом же свердловчане остаются приверженцами более практичных расцветок. Самым популярным цветом смартфонов традиционно стал чёрный – на него пришлось более 51% проданных гаджетов. За ним следуют синие (19%) и зелёные (10%). А вот серые смартфоны теряют популярность, их приобретали в январе-июне 2024 года на 58% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Планшеты, напротив, предпочитают брать именно в сером цвете, а наушники популярнее в белом – их выбирает каждый второй покупатель. При выборе техники для школьников жители региона чаще предпочитают яркие расцветки – розовый и синий цвета лидируют в таких категориях товаров, как детские планшеты и умные часы.

Среди чехлов на смартфоны по динамике спроса в Свердловской области также победили яркие расцветки. Фиолетовый стал лидером по приросту: в январе-июне 2024 года аксессуары в этом цвете приобретали в 9 раз чаще, чем в первом полугодии 2023 года. Следом идут белые и розовые чехлы. Однако наибольшая часть владельцев смартфонов предпочитает не скрывать любимый цвет девайса и выбирает прозрачные аксессуары – так сделали 43% покупателей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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