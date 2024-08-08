С 11 августа из Екатеринбурга начнут ходить поезда в Ирбит и Туринск (ФОТО)

С воскресенья, 11 августа, Свердловская железная дорога запускает регулярные пригородные поезда из Екатеринбурга в Ирбит и Туринск.

Как сообщили в пресс-службе магистрали, из Екатеринбурга на северо-восток поезда будут отправляться в 7:53 и в 15:40, прибытие в Ирбит – в 11:40 и в 19:16, в Туринск – в 12:43 и в 20:18 соответственно. Весь путь от Екатеринбурга до Ирбита составит в среднем 3 часа 40 минут, до Туринска – 4 часа 40 минут. Предусмотрены остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Синие Камни, Реж, Егоршино.

Время отправления из Туринска в 8:15 и в 15:19, из Ирбита – в 9:17 и в 16:20, прибытие в уральскую столицу – в 13:07 и в 20:11 соответственно.

С запуском прямого пригородного маршрута жители Ирбита и Туринска смогут добираться до Екатеринбурга в два раза быстрее. Ранее жители этих городов могли ездить до уральской столицы только с пересадкой на станции Егоршино. Из-за этого время в пути достигало до девяти часов.

В рейсах будут задействованы современные комфортабельные вагоны с местами для сидения, оборудованные системами кондиционирования воздуха, санитарными комнатами и информационными табло. В салоне установлены эргономичные кресла с подлокотниками, опорой для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел есть персональные розетки для зарядки гаджетов.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Ирбита составит 520 рублей, до Туринска 700 рублей. При этом для пассажиров действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Оформить билеты можно также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на сайте Свердловской пригородной компании и в пригородных кассах. Билеты уже поступили в продажу.

Фото пресс-службы СвЖД

Ирбит, Елена Владимирова

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