«Бежали, бросив товар»: в Екатеринбурге общественники распугали торговцев фруктами

Сегодня в Железнодорожном районе Екатеринбурга прошел рейд по проверке уличной торговли.

Как рассказал в своем телеграм-канале депутат ЕГД Алексей Мещеряков, он участвовал в нем вместе с общественником Дмитрием Чукреевым и «Русской общиной». «С нами были сотрудники администрации, Добровольная народная дружина, полиция, журналисты. Незаконные точки тут же демонтировали, а большинство продавцов сбежали, оставив свой товар», – написал депутат.

По его словам, на стихийном рынке царили антисанитария и нарушение закона. «У продавцов нет разрешительных документов и санитарных книжек: они просто ставят столы, раскладывают товар и торгуют. Овощи и фрукты хранятся в грязных машинах, иногда просто лежат на земле, а на прилавках на них оседает уличная пыль и выхлоп от автомобилей. Странно, что покупателей это не смущает», – отметил Мещеряков.

Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с городской администрацией, добавляет интересную деталь: «Рейд планировалось начать по всем правилам, по закону и под протоколы в 11.30, но к тому моменту на улице Пехотинцев уже вовсю активничали представители «Русской общины» во главе с общественником Чукреевым. Со слов очевидцев, именно он разрешил местным жителям «грабить награбленное». Если грубее – мародерничать. А хорошо ли это? Нет, нехорошо. И если уж мы живем в правовом государстве, то стоит придерживаться его правил и законов», – пишет автор канала.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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