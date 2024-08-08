Строители предупредили – в Екатеринбург заходит новый девелопер

Глава гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников предупредил, что в Екатеринбурге вскоре могут появиться новые девелоперы. «Очень серьезные игроки анонсируют планы на вход в наш город», – сказал он.

Он уточнил, что Екатеринбург по-прежнему привлекателен для застройщиков с точки зрения инвестиций. «За последний год, по нашим оценкам, не менее пяти новых инвесторов, застройщиков – и столичных, и региональных – пришли в Екатеринбург, проявляют интерес к нашей территории еще десятки компаний, и не только в сфере жилищного строительства, я хочу подчеркнуть, но и в сфере промышленного строительства», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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