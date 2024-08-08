Строители призвали не брать ипотеку под 25% и предложили подождать полгода

Рынок жилой недвижимости ожидаемо замер после отмены большинства льготных ипотечных программ, однако строители уверены, что появление доступных инструментов – это вопрос перспективы примерно в полгода.

«Прошло меньше 40 дней. Очевидно, что сейчас всерьез обсуждать, к каким последствиям это приведет, преждевременно. Да, все на рынке замерли, и я точно призываю всех на свете не брать ипотеку под 25% годовых, это очевидно неразумное поведение. И точно так же я выражаю уверенность, что в течение нескольких месяцев, до конца этого года появится новая точка баланса», – сказал глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Он также заявил, что ситуация не спровоцирует глобальных проблем для уральских игроков рынка жилой недвижимости. «Я вас уверяю, что застройщики, которые работают в Екатеринбурге, имеют достаточный запас прочности для того, чтобы этот новый вызов пережить. И собственных средств, и, естественно, банковских привлеченных», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube