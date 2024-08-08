Генеральный директор «Уральских авиалиний» уступил кресло сыну

Совет директоров авиакомпании «Уральские авиалинии» на внеочередном собрании принял решение об отставке Сергея Скуратова с поста генерального директора в связи с выходом на пенсию.

Также совет директоров согласовал кандидатуру генерального директора – им стал Кирилл Скуратов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора – коммерческого директора авиакомпании, сообщает официальный телеграм-канал «Уральских авиалиний».

«За прошедшие годы авиакомпания прошла славный путь, мы воспитали огромную плеяду замечательных лётчиков, инженеров по обслуживанию авиационной техники, коммерсантов, финансистов, работников наземных служб – все они – настоящее достояние Урала и страны. Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды «Уральских авиалиний» во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок на благо Урала и всей России», – заявил Сергей Скуратов в своём заключительном слове.

Напомним, Сергей Скуратов начал работать в гражданской авиации в 1967 году. Являлся бессменным руководителем «Уральских авиалиний» на протяжении более 30 лет. Его сын Кирилл Скуратов работает в авиакомпании «Уральские авиалинии» с 1996 года. Он прошел все этапы трудового пути от инженера до первого заместителя генерального директора, хорошо знаком как с экономической, так и производственной стороной деятельности авиакомпании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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