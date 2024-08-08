Зооспасатель снял с барельефа в историческом сквере маленького котенка

С необычным случаем столкнулся екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков: ему позвонили неравнодушные горожане и попросили снять котенка с декоративного барельефа многометровой высоты, стоящего в Историческом сквере и примыкающего вплотную к мосту.

«Проблема выглядела довольно непростой. Был риск, что при попытке взять его, котёнок упадет вниз или выскочит на дорогу. Тем не менее, всё прошло быстро и успешно. Когда я, стараясь делать всё тихо, выбрался с моста на край барельефа, то сейчас же заметил краешек хвоста в щели. В следующую секунду котёнок был оттуда извлечён и посажен в мешок, а затем в переноску», – рассказал Евгений Зенков на своей странице «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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