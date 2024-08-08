Выплаты семьям уральцев-контрактников увеличили на 100 тысяч рублей

Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, на 100 тысяч рублей.
Как сообщили в ДИПе, с 1 сентября общий размер выплаты составит более 900 тысяч рублей: 500 тысяч рублей из регионального бюджета, 400 тысяч рублей – федеральная выплата Минобороны. Кроме того, родные свердловчан, участвующих в спецоперации, продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.
В регионе действуют и другие меры поддержки семей военнослужащих, в том числе:
– льготная газификация дома;
– отсрочка уплаты арендной платы и расторжение договоров аренды без применения штрафных санкций;
– бесплатный отдых для детей в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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