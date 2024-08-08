Выплаты семьям уральцев-контрактников увеличили на 100 тысяч рублей

Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, на 100 тысяч рублей.

Как сообщили в ДИПе, с 1 сентября общий размер выплаты составит более 900 тысяч рублей: 500 тысяч рублей из регионального бюджета, 400 тысяч рублей – федеральная выплата Минобороны. Кроме того, родные свердловчан, участвующих в спецоперации, продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.

В регионе действуют и другие меры поддержки семей военнослужащих, в том числе:

– льготная газификация дома;

– отсрочка уплаты арендной платы и расторжение договоров аренды без применения штрафных санкций;

– бесплатный отдых для детей в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье.



Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube