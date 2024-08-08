Правительство будет контролировать мусорщиков в части смены подрядчиков

Уральские регоператоры будут обязаны уведомлять правительство Свердловской области о завершении контрактов с подрядчиками. Это произошло после мусорного коллапса в Западной части региона, где транспортировщики не стали продлевать контракты с регоператором «ТБО «Экосервис» (ранее сообщалось, что им недоплачивали и не подписывали акты выполненных работ).

«Главная цель – предупредить возникновение сбоев с вывозом мусора, получить еще больше рычагов воздействия на недобросовестные компании. Чтобы контролировать работу регоператоров, нужно создать единый реестр перевозчиков мусора и единый реестр полигонов. Теперь региональный оператор обязан уведомлять министерство ЖКХ и лично министра о смене организации, осуществляющей вывоз твердых коммунальных отходов», – сказал на заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев.

За месяц до окончания срока договора регоператор уведомляет министерство ЖКХ о планах по проведению конкурса, а также информирует его о победителе до заключения контракта.

«В настоящее время контроль за деятельностью региональных операторов осуществляется министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области в двух формах. Мы проводим мониторинг отчетности по соглашениям и заслушиваем доклады представителей регоператов о результатах деятельности по итогам года. Решение, принятое главой региона, позволит не только расширить механизмы контроля за их работой, но и использовать результаты проверок при принятии решения о лишении статуса регионального оператора», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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