В Свердловскую область идут первые заморозки

В ближайшие три дня в Свердловской области ожидается прохладная погода, температура воздуха на 2° ниже нормы. Осадки на несколько дней почти прекратятся, вероятны лишь местами в Челябинской области. Приход на Урал очередного западного циклона с дождями намечается на 12-14 августа, сообщили в Уральском гидрометцентре.

На Среднем Урале 9 и 11 августа ожидается местами небольшой дождь, 10 августа без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, на крайнем севере 9 августа – до +2°, днем +16…+21 °С. В Екатеринбурге – без существенных осадков, ночью +8…+10, днем +18…+20 °С.

Телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге» уточняет, что при ясной погоде и слабом ветре в ночное время температура воздуха по области будет опускаться ниже +5 градусов. Наиболее вероятно это в западных и юго-западных районах, особенно в ночь на субботу, с шансами получить температуру вблизи поверхности почвы до +1...+3 °С. При таких прогнозах можно говорить о вероятности локальных заморозков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube