В регионах УрФО начался сбор зерновых, картофеля и овощей

В Уральском федеральном округе началась уборка урожая 2024 года. Речь идет о Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.

«Погодные условия в этом году выдались непростыми: сроки проведения посевной кампании затянулись, однако регионы уже приступили к сбору урожая. Уборочная кампания пока в самом начале, но аграрии полностью готовы к ее активной фазе – необходимая техника подготовлена, топливо закуплено», – отметил уральский полпред Владимир Якушев.

В целом по округу зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 11 тыс. га, намолочено 34 тыс. тонн зерна. Накопано около тысячи тонн картофеля, собрано 2,1 тыс. тонн овощей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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