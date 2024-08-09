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Пятница, 9 августа 2024, 09:17 мск

Новости Екатеринбург

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На станции метро «Машиностроителей» заменят турникеты

Фото: администрация Екатеринбурга

В ночь с 10 на 11 августа Екатеринбургский метрополитен будет проводить работы по замене турникетов на станции «Машиностроителей».

В телеграм-канале предприятия уточняют, что сначала турникеты заменят со стороны входов № 4 (с ул. Фронтовых Бригад) и № 6 (от Уральского государственного педагогического университета). А в ночь с 15 на 16 августа замена турникетов будет производиться со стороны входа № 2 (ул. Турбинная, завод имени М.И. Калинина).

На период пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования, перекрытия части турникетов, скопление пассажиров в кассовых залах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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