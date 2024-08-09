Уральцы забронировали дом в лесу – и отдали все деньги преступникам с Украины

Жители Екатеринбурга забронировали дом в лесу на выходные с полной предоплатой. Но, приехав на место, выяснили, что отдали деньги мошенникам, а сайт глэмпинга и аккаунт в соцсетях оказались фейковыми. Об этом «Новому Дню» рассказала пострадавшая Алена. «Решили отдохнуть за городом с друзьями, нас две семьи с детьми. Стали искать, куда поехать, все популярные места забронированы чуть не до конца лета, и вот мне попался аккаунт глэмпинга. Симпатичные фотки, много подписчиков, отзывов. Посмотрели, что даже сайт есть», – рассказала Алена.

Екатеринбуржцы написали в телеграм менеджеру «отеля». «Нам очень быстро ответили, проконсультировали по всем вопросам – можно ли детскую кроватку, есть ли микроволновка в домике, забронировали нам баню с купелью. Мы внесли полную предоплату, собрались и поехали. Но когда прибыли на место, оказалось, что там вообще нет никакого глэмпинга, а просто коттеджный поселок, в телеграме нас сразу же заблокировали», – добавила она.

Алена рассказала, что она и ее друзья уже разобрались в ситуации – оказалось, что глэмпинг с таким названием действительно существует под Екатеринбургом, только она попала на фейковый аккаунт, который копировал фотографии, адрес и отзывы настоящего. В полицию пострадавшие обращаться не стали, т.к. нашли аналогичные рассказы в сети и выяснили, что так действуют мошенники с Украины. «Схема такая: либо с нуля создают аккаунт, либо копируют чужой, просто ставят ссылку на свои чаты – и так собирают деньги. Кому-то, кто попался, «передают привет с Украины», кого-то, как нас, просто блокируют», – рассказала Алена.

Екатеринбург, Елена Сычева

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