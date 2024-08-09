Екатеринбург вошел в топ-3 городов по стоимости сборов ребенка в школу

Екатеринбург занял третье место в РФ по величине затрат на школьные принадлежности и одежду. Дороже – только в Москве и Санкт-Петербурге.

Для того, чтобы купить ребенку форму, сменку, спортивный костюм, кроссовки, канцелярию и рюкзак, в Екатеринбурге надо потратить в среднем 14 800 рублей (в Москве – 16 500, в Петербурге – 15 тысяч). В Красноярске и Казани цены сравнимы с екатеринбургскими. В Челябинске родителям школьников придется раскошелиться на 13 900 рублей, в Перми – на 13 тысяч.

По данным опроса SuperJob, каждый год расходы на школьников растут более чем на 1000 рублей. Например, в Екатеринбурге в 2019 году сборы в школу стоили 8100 рублей, а в 2022-м – уже 12 тысяч.

Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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