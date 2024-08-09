Трое из Челябинска ездили в Екатеринбург грабить людей (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские задержали трех молодых людей, жителей Челябинска, их подозревают в ограблении горожан – в уральскую столицу они приезжали на «гастроли». Теперь полиция ищет пострадавших.

«20-летний житель Челябинска приехал в Екатеринбург и 11 мая 2024 года на улице Мехренцева напал на случайного прохожего. Применив газовый баллончик, он отобрал у потерпевшего телефон. После этого фигурант стразу же вернулся в Челябинск и при помощи похищенного телефона перевел со счета владельца более 200 тысяч рублей на номера своих знакомых, которые впоследствии передали деньги обвиняемому», – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Вскоре сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 установили личность нападавшего и задержали его. Сейчас он находится в СИЗО, частично признал вину и возместил ущерб. Однако правоохранители полагают, что обвиняемый совершил не один «криминальный вояж» из соседнего региона в Екатеринбург. «В настоящее время следователи устанавливают возможные дополнительные эпизоды его преступной деятельности. При задержании вместе с обвиняемым в его автомобиле Hyundai Solaris находились двое его знакомых 1995 и 2004 годов рождения. У следствия есть основания полагать, что они также могут быть причастны к противоправным деяниям», – добавили в полиции.

Всех, кто опознал нападавших или обладает информацией о совершенных ими преступлениях, просят обращаться по телефону +7(950)555-61-13 (следственная часть) или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Сычева

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