С начала года в уральских лесах пропали 100 человек

Ежегодно в Свердловской области пропадают сотни людей, часть из них – во время посещения лесов. Особенно часто такое случается в летние месяцы.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области Илья Лукинских, всего с начала года отряд получил 757 заявок на поиски людей, из них 100 человек пропали на природе. Из этих ста человек 80 были найдены живыми, 11, к сожалению, погибли, остальных еще ищут. Детей в розыске прямо сейчас нет.

Основатель отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, координатор детских поисков Станислав Казаков напомнил, что надо делать, чтобы не потеряться в лесу. Во-первых, следует взять с собой все необходимое: теплую одежду ярких цветов (не камуфляж!), спички, сотовый телефон, желательно с пауэрбанком, компас, запас еды и воды, желательно спальный мешок, и обязательно – свисток. Поисковик подчеркнул, что в холодном и влажном лесу человек сорвет голос за 15 минут, а свисток позволит ему подавать сигналы, пока он способен дышать.

Если человек понял, что потерялся, надо остановиться, развести костер и позвонить на 112. Когда вы находитесь на связи со спасателями, выполняйте их инструкции и никуда не уходите. Станислав Казаков рассказал, что однажды невыполнение этого правила чуть не закончилось трагически. Мужчина стоял в лесу под ЛЭП, был на связи со спасателями, ему велели стоять на месте, но он не послушался. «Ему показалось, что он услышал шум трассы, он сказал: «Я знаю дорогу, я выйду», – прошел 800 метров и угодил по горло в болото. Человека спасли, но так делать нельзя», – предостерег Казаков.

Самостоятельно искать выход из леса, особенно ночью, тоже очень опасно. Но буквально сегодня такой случай завершился благополучно благодаря ребятам из поискового отряда «Прорыв». В Полевском районе 47-летняя женщина с двумя маленькими племянниками углубилась в лес на 15 км, к счастью, их нашли живыми.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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