Из-за Дня строителя и марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге перекроют улицы (КАРТЫ)

В Екатеринбурге центральные улицы в ближайшие выходные будут перекрыты сразу из-за двух мероприятий – Дня строителя и марафона «Европа-Азия».
День строителя
По данным ГИБДД Екатеринбурга, с вечера пятницы (с 23:00 09 августа) до вечера субботы (до 22:00 10 августа) нельзя будет проехать по улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева.
Также в субботу, 10 августа, с 06:00 до 22:00 нельзя будет проехать по Воеводина от Малышева до Ленина.
Площадь 1905 года тоже будет перекрыта до вечера субботы – там пройдет выставка спецтехники.
Какие улицы перекроют в День строителя
Марафон «Европа-Азия»
С 06:00 субботы, 10 августа, до 21:00 воскресенья, 11 августа, нельзя будет проехать по Ельцина от Октябрьской площади, 2, до набережной Рабочей Молодежи.
11 августа с 06:00 до 09:00 нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Мичурина, а также по Карла Либкнехта от Малышева до Шевченко, по Никонова от Либкнехта до Царской и по Царской/Толмачева от Никонова и до Ленина.
Дольше всего – с 06:00 до 13:00 – будут перекрыты те улицы, по которым побегут марафонцы:
Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта и 8 Марта от Ельцина до Ленина;
Ленина от Вайнера до Пушкина;
четная сторона Ленина от Вайнера до Репина;
нечетная сторона Татищева от Репина до Пирогова;
Пирогова от Татищева до Крауля;
Крауля от Пирогова до Мельникова;
Мельникова от Крауля до Репина;
Репина от Мельникова до Металлургов;
четная сторона Металлургов от Репина до трассы Екатеринбург – Пермь.
«Европа-Азия» перекрытие дорог
Екатеринбург, Елена Сычева
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