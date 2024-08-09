Из-за Дня строителя и марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге перекроют улицы (КАРТЫ)

В Екатеринбурге центральные улицы в ближайшие выходные будут перекрыты сразу из-за двух мероприятий – Дня строителя и марафона «Европа-Азия».

День строителя

По данным ГИБДД Екатеринбурга, с вечера пятницы (с 23:00 09 августа) до вечера субботы (до 22:00 10 августа) нельзя будет проехать по улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева.

Также в субботу, 10 августа, с 06:00 до 22:00 нельзя будет проехать по Воеводина от Малышева до Ленина.

Площадь 1905 года тоже будет перекрыта до вечера субботы – там пройдет выставка спецтехники.

Какие улицы перекроют в День строителя

Марафон «Европа-Азия»

С 06:00 субботы, 10 августа, до 21:00 воскресенья, 11 августа, нельзя будет проехать по Ельцина от Октябрьской площади, 2, до набережной Рабочей Молодежи.

11 августа с 06:00 до 09:00 нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Мичурина, а также по Карла Либкнехта от Малышева до Шевченко, по Никонова от Либкнехта до Царской и по Царской/Толмачева от Никонова и до Ленина.

Дольше всего – с 06:00 до 13:00 – будут перекрыты те улицы, по которым побегут марафонцы:

Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта и 8 Марта от Ельцина до Ленина;

Ленина от Вайнера до Пушкина;

четная сторона Ленина от Вайнера до Репина;

нечетная сторона Татищева от Репина до Пирогова;

Пирогова от Татищева до Крауля;

Крауля от Пирогова до Мельникова;

Мельникова от Крауля до Репина;

Репина от Мельникова до Металлургов;

четная сторона Металлургов от Репина до трассы Екатеринбург – Пермь.

«Европа-Азия» перекрытие дорог

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube