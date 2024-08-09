Новая 5-этажная школа в Академическом готова к открытию (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга завершено строительство школы № 133. С началом нового учебного года она примет первых учеников.

Сегодня школу осмотрел глава города Алексей Орлов. «В преддверии своего профессионального праздника – Дня строителя, а также ко Дню города Екатеринбурга подрядчик сделал подарок жителям Академического района и с опережением графика завершил объект. Выражаю благодарность всем, кто внес вклад в возведение этого храма знаний и просвещения», – сказал мэр Екатеринбурга.

Первая в городе пятиэтажная школа рассчитана на 1 200 детей, здание разделено на блоки для младших и старших классов, а также общую часть с актовым залом, столовой и библиотечно-информационным центром. В школе будут три спортивных зала внутри здания; зона для воркаута, бега, прыжков и поля для волейбола, футбола и баскетбола во дворе учебного заведения; столовая на 604 человека; актовый зал с эстрадой на 327 мест. Общая площадь школы составляет почти 25 тысяч квадратных метров.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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