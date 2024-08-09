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Пятница, 9 августа 2024, 13:45 мск

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Житель Первоуральска въехал в «Пятерочку» на Subaru (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сегодня днем в Первоуральске водитель «Субару Форестер» въехал во входную группу магазина «Пятерочка» на улице Вайнера.

Как сообщили в областном управлении ГАИ, инцидент произошел в 13:30. В результате ДТП люди не пострадали. Водитель пояснил сотрудникам полиции, что при движении перепутал педали газа и тормоза. Известно, что стаж вождения 71-летнего мужчины составляет 23 года, в момент инцидента он был пристегнут ремнем безопасности, трезв.

Первоуральск, Елена Владимирова

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