Житель Первоуральска въехал в «Пятерочку» на Subaru (ФОТО)

Сегодня днем в Первоуральске водитель «Субару Форестер» въехал во входную группу магазина «Пятерочка» на улице Вайнера.

Как сообщили в областном управлении ГАИ, инцидент произошел в 13:30. В результате ДТП люди не пострадали. Водитель пояснил сотрудникам полиции, что при движении перепутал педали газа и тормоза. Известно, что стаж вождения 71-летнего мужчины составляет 23 года, в момент инцидента он был пристегнут ремнем безопасности, трезв.

Первоуральск, Елена Владимирова

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