«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд

С середины сентября авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, на Пхукет полеты будут осуществляться с 13 сентября два раза в неделю: в сентябре по понедельникам и пятницам, с октября – по понедельникам и четвергам.

В Бангкок можно будет улететь с 15 сентября также два раза в неделю: в сентябре по средам и воскресеньям, далее по понедельникам и пятницам.

Рейсы заявлены до конца марта.

Билеты уже есть на сайте «Аэрофлота», их стоимость – от 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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