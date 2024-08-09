В Нижнем Тагиле мигранты незаконно получали водительские права

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о незаконной выдаче мигрантам водительских удостоверений. Этим дело заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

«В сети Интернет опубликован материал о том, что в городе Нижнем Тагиле Свердловской области в экзаменационном отделе мигрантам за взятки выдавали водительские удостоверения без сдачи экзаменов. Сообщается о не менее 70 таких случаях, а также о причастности к данной преступной схеме начальника МУ МВД России «Нижнетагильское».

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад о ходе расследования уголовного дела, а также дал указание провести проверку по озвученным в публичном пространстве доводам о причастности к преступлениям в сфере миграции начальника подразделения МВД, о чем представить подробный доклад», – сообщили в центральном аппарате СКР.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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