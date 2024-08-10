В екатеринбургском метро предупредили о вечернем аншлаге

Представители екатеринбургского метрополитена предупредили о увеличенном пассажиропотоке, который ожидается сегодня вечером. «Убедительная просьба проходить во все вагоны. Не нужно толпиться в головные вагоны. После объявления о закрытии дверей, посадка в вагоны запрещена согласно правилам пользования метрополитеном», – сообщили там.

В подземке напомнили, что метро работают до полуночи.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге празднуют День строителя. Ряд улиц в центре перекрыты из-за мероприятий и подготовки завтрашнего марафона «Европа-Азия». Карту перекрытий «Новый День» публиковал ранее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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