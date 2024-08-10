Курский боксер одержал важную победу

Российский боксер первого тяжелого веса Владимир Орехов из Курска успешно дебютировал в профессиональном турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге – он одержал досрочную победу над иранцем Киваном Сафари.

Уже на первой минуте спортсмены вошли в размен на ближней дистанции. Владимир работал первым номером, но под конец отрезка сам пропустил несколько боковых ударов и оказался в нокдауне. Во втором раунде Сафари начал наращивать темп, добавил в плотности ударов, но Орехов смог пережить прессинг и найти силы для мощного ответа. Спортсмены рубились в центре ринга в стиле Бальбоа и Крида. Развязка наступила в третьем раунде: боксер из Курска серией ударов отправил иранца в нокдаун, Киван поднялся на ноги, но рефери посчитал, что Сафари не готов продолжать бой. Владимир Орехов одержал волевую досрочную победу в ярком поединке.

Зал поддерживал Орехова каждую минуту противостояния, заряжая с трибун: «Курские, вперед!». Боксер поблагодарил фанатов и выразил надежду, что уже в ближайшее время в регионе все будет спокойно: «Я рад поддержке, мне было приятно, спасибо всем болельщикам. Сейчас в Курске тревожная обстановка. Я живу прямо в центре города. Постоянные сирены, ПВО работает. Хорошо, конечно, что в самом Курске минимальное количество прилетов, но надеюсь, что все обойдется».

Екатеринбург, Елена Сычева

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