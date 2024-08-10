Самолет из Екатеринбурга в Новосибирск задерживают на 15 часов

В Екатеринбурге рейс S7-5018, который должен был вылететь сегодня днем в Новосибирск, задержали до завтрашнего утра – борт не прибыл вовремя. «Время вылета по расписанию 15 часов 50 минут 10.08.2024. Планируемое время вылета 07 часов 00 минут 11.08.2024», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что на рейс ожидается 71 пассажир. Сейчас из разместили в гостиницах у аэропорта. Ситуация на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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