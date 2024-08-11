Под Верхотурьем водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Накануне в Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода. Трагедия случилась на 9 километре автодороги Верхотурье – Дерябино в 22:40. Сейчас госавтоинспекторы разыскивают виновника.

В результате аварии 24-летний пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибший был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, уточнили в региональном ГИБДД.

Органы внутренних дел проводят расследование.

Верхотурье, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube