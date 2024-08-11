Дожди на Урале начнутся со следующей недели

На Свердловскую область с понедельника обрушатся ливни: к юго-западным границам региона приблизится атмосферный фронт.

По словам метеоролога Алексея Пулина, осадки начнутся завтра днем в южных районах области. Во вторник дожди с грозами охватят весь регион.

Сегодня погода в Свердловской области остается без изменений по сравнению с предыдущими днями: ночью 5…10°, днем 15…20°. В уральской столице облачно с прояснениями, без осадков, ветер до 7 м/с, дневная температура воздуха не превысит 20 градусов.

Также синоптик рассказал, какая температура ждет уральцев в ближайшие дни:

12 августа ночью +11°, днем +18°;

13 августа ночью +13°, днем +18°;

14 августа ночью +12°, днем +16°;

15 августа ночью +12°, днем +16°;

16 августа ночью +11°, днем +16°;

17 августа ночью +11°, днем +16°.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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