Дожди на Урале начнутся со следующей недели

На Свердловскую область с понедельника обрушатся ливни: к юго-западным границам региона приблизится атмосферный фронт.
По словам метеоролога Алексея Пулина, осадки начнутся завтра днем в южных районах области. Во вторник дожди с грозами охватят весь регион.
Сегодня погода в Свердловской области остается без изменений по сравнению с предыдущими днями: ночью 5…10°, днем 15…20°. В уральской столице облачно с прояснениями, без осадков, ветер до 7 м/с, дневная температура воздуха не превысит 20 градусов.
Также синоптик рассказал, какая температура ждет уральцев в ближайшие дни:
12 августа ночью +11°, днем +18°;
13 августа ночью +13°, днем +18°;
14 августа ночью +12°, днем +16°;
15 августа ночью +12°, днем +16°;
16 августа ночью +11°, днем +16°;
17 августа ночью +11°, днем +16°.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»