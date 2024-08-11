На Пермском тракте при столкновении с грузовиком пострадал водитель иномарки

На 324 километре Пермского тракта 52-летний водитель машины Citroën столкнулся с грузовиком. В результате аварии его доставили в больницу Первоуральска с тупой травмой живота.

Как уточнили в региональном унике управлении ГИБДД, пострадавший при развороте с обочины не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался в попутную сторону.

В настоящий момент на участке дороги организовано реверсивное движение. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Первоуральск, Дарья Деменева

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