Нижний Тагил отметил День города фестивалем пляжного самбо

Нижний Тагил отметил 302 года со дня основания традиционным Фестивалем по пляжному самбо.

В Центральном парке имени Бондина собрались юноши 2010, 2011 и 2012 годов рождения, воспитанники СШ «Тагилстрой» и СШ № 2. Им предстояло сразиться по особым правилам пляжного самбо. Борьба ведётся только в стойке. Падение приравнивается к поражению.

«Это уже второй Фестиваль по пляжному самбо, приуроченный ко Дню города Нижнего Тагила. В 2023 году мы совсестно с Общественным советом проекта «Za самбо» впервые провели соревнования по пляжному самбо. Мы получили множество положительных отзывов от участников, организаторов и зрителей, поэтому приняли решение проводить Фестиваль ежегодно. Тем более, что самбо – это один из главных видов спорта для Нижнего Тагила. Ежегодно в нашем городе открываются новые секции, а самбисты Нижнего Тагила добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня», – рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Нижний Тагил по праву может считаться одним из флагманов проекта «Za самбо» в Свердловской области. В 2023 году при поддержке главы города Владислава Пинаева мы открыли новые залы самбо в четырех школах Нижнего Тагила, запустили по улицам города брендированный трамвай. В этом году новый борцовский ковер будет приобретён для СОШ № 44. Поэтому вполне закономерно, что Фестиваль по пляжному самбо проводится в День города Нижнего Тагила. Желаю участникам красивых схваток без травм», – поприветствовал участников соревнований координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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