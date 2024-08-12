Пьяный мотоциклист упал в кювет и сам вызвал помощь (ФОТО)

В коллективном саду «Золотая осень» под Кушвой попал в ДТП нетрезвый мотоциклист.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, инцидент случился 10 августа в 18:46 часов. Мужчина 1987 года рождения ехал на мотоцикле «Хонда СВ 400 SF», не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. После чего водитель сам позвонил в службу 112 и попросил помощи.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи доставила его в Кушвинскую больницу, врач поставил диагноз «перелом ключицы». Пострадавшего отвезли в Демидовскую больницу Нижнего Тагила.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель живет в Баранчинском, имеет стаж вождения 20 лет. В 2024 году его штрафовали за управление транспортом в состоянии опьянения.

Медики установили, что байкер и в этот раз был пьян. Автоинспекторам водитель пояснил, что выпивал у себя дома, после решил покататься на мотоцикле, о последствиях не подумал.

Сейчас ему грозят административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.

Кушва, Елена Владимирова

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