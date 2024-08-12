С начала года с Урала депортировали больше 2,2 тысячи нелегалов

С начала года свердловские приставы выдворили из страны больше 2,2 тысячи иностранцев-нелегалов. Так, во время рейда в Сысертском районе сотрудники управления ФССП России по Свердловской области обнаружили 70 граждан Узбекистана и Киргизии, которые проживали в регионе незаконно.

«Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований. Иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Иностранные граждане были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Всех граждан, подвергшихся выдворению, судебные приставы препроводили до пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube