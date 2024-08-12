Два китайца привезли в Кольцово разобранную доменную печь (ФОТО)

Два гражданина Китая привезли в Екатеринбург 135 штук комплектующих для постройки доменной печи общим весом 59 кг.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, с правилами перевозки таких товаров китайские специалисты знакомы не были, а на информационный стенд не обратили внимания.

«Данный товар не для личного пользования, поэтому подлежит обязательному письменному декларированию в соответствии с законодательством. С правилами ввоза в страну определенной техники можно ознакомиться на официальном сайте ФТС России», – прокомментировал и.о. начальника таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Большанин.

На граждан Китая возбудили дела об административных правонарушениях по статье 16.2 КоАП России. После уплаты штрафа и правильного таможенного оформления они смогут забрать свое оборудование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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