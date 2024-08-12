Гаишники объявили массовый рейд по автобусам

Свердловская Госавтоинспекция проводит массовый рейд «Автобус». В течение недели экипажи ДПС будут проверять пассажирский транспорт и искать грубые нарушения. Сегодня сотрудники ГАИ и Ространснадзора работают в Екатеринбурге – с утра идут проверки автобусов в Чкаловском районе.

Как отметили в пресс-службе ведомства, рейд проводится для снижения аварийности на дорогах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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