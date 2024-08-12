Прокуратура расследует несчастный случай с токарем в поселке Буланаш

Артемовская городская прокуратура проводит проверку из-за несчастного случая на производстве в обособленном подразделении «Машиностроительный завод» в поселке Буланаш АО «Урало-Сибирская Промышленная Компания».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, токарь-карусельщик во время рабочей смены на станке получил травму глаза. Инцидент произошел еще 31 июля, обстоятельства случившегося выясняются.

Прокуратура проверит, как на предприятии соблюдалась техника безопасности. Также устанавливается сотрудник, ответственный за соблюдение рабочими законодательства об охране труда. Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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