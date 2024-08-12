Половина свердловских дорог не соответствует нормативам

Свердловская область заняла только 46-е место по количеству автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Исследование на эту тему опубликовал сайт Ria.ru. По данным экспертов, только 52% автодорог регионального и межмуниципального уровня на Среднем Урале соответствуют нормативным требованиям.

В целом по стране только чуть более половины дорог – 54,1% – отвечает нормативным требованиям. В 40 регионах страны доля качественных трасс выше, в 45 субъектах Федерации – ниже. В тройку лидеров по количеству хороших входит Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). Последние строчки рейтинга занимают Волгоградская, Кировская и Архангельская области, где стандартам соответствуют от 15,7 до 29,7 процентов магистралей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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