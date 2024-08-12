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Понедельник, 12 августа 2024, 14:41 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге продлят работу общественного транспорта в День города

В ближайшую субботу, 17 августа, в Екатеринбурге состоится День города. По решению муниципальных властей, работа общественного транспорта (в том числе метрополитена) в праздник будет продлена до 01:00.
Автобусы, трамваи и троллейбусы будут подъезжать к остановкам уже к 21:00.

Как сообщает мэрия, накопление автобусов организуют на улице 8 Марта (от Малышева до Куйбышева); на Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта); на Ленина (от Вайнера до Московской), на остановках «Оперный театр» и «Театр драмы».
Трамваи будут ждать пассажиров на проспекте Ленина (от Московской до Вайнера); на перекрестках Ленина – Луначарского и Ленина – Московская. Троллейбусы будут развозить горожан от остановок на улице Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), у перекрестка улиц Малышева – 8 Марта и перекрестка Белинского – Малышева.

Поезда в екатеринбургском метро будут ходить до часу ночи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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