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Понедельник, 12 августа 2024, 14:41 мск

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Чиновники запретили строить под Екатеринбургом базу для рыбаков

Администрация Екатеринбурга отказала ООО «Стройсервис» в использовании земельного участка возле озера Половинное для нужд рыбаков. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Близкий к администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» уточняет, что в апреле этого года администрация города вынесла на общественные обсуждения проект по предоставлению разрешения на рыбалку в районе Половинного. Ни предложений, ни замечаний от участников обсуждений не поступило – в них просто никто не участвовал. В итоге менять вид разрешенного использования участка не стали.

«Теперь неизвестно, станет ли «Стройсервис» возводить здесь турбазу с летними гостевыми домиками, детской и спортивной площадками и беседками с мангалами. Все потому, что планируемой зоны для ловли рыбы точно не будет», – пишет канал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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