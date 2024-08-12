На Урале газифицируют 745 СНТ

В ближайшее время будут газифицированы 745 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики.

«В садовых товариществах расположено более 14 тысяч домовладений, значительная часть которых попадает под критерии социальной газификации. Как и в программе догазификации частных жилых домов, инженерная инфраструктура в СНТ проводится бесплатно до границ участков домовладений. На сегодняшний день садоводами подано более двух тысяч заявок на газификацию. По ним уже заключено 986 договоров, газ доведен до границ 330 участков. При этом более 170 домовладений в СНТ уже подключилось к построенным газопроводам», – сообщил министр энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Для участия в программе догазификации сады должны соответствовать ряду условий. Они должны находиться в населенном пункте, к которому уже подведены газораспределительные сети или планируется их строительство.

У собственников должны быть документы, подтверждающие, что их дома являются жилыми, а не садовыми домами сезонного использования.

Решение по вопросам газификации домовладений закрепляется протоколом общего собрания членов СНТ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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