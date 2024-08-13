В Екатеринбурге сгорели два садовых дома. Один принадлежал экоактивистке (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Металлургов в коллективном саду случился крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 250 кв. м горели два садовых дома и надворные постройки, была угроза распространения пожара на соседние строения. Из горящих построек пожарные вынесли три газовых баллона. Пострадавших нет.

В 3:25 пожар был локализован, в 3:57 открытое горение ликвидировано. На месте ЧП работали 16 специалистов и 7 единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.

По данным общественника Владислава Постникова, один из сгоревших домов принадлежал экоактивистке Елене Кольцовой. На своих страницах в соцсетях она рассказывает о редких растениях, которые встречаются на окраинах Екатеринбурга, например, в районе озера Малая Здохня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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