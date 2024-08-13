В пространстве уральских брендов пройдет спецпоказ UF Lab (ФОТО)

В модном пространстве Hi-Light в ТРЦ «Гринвич», где представлены популярные российские и уральские бренды, пройдет показ в рамках Международной недели моды UF Lab. Коллекции представят отечественные дизайнеры, причем некоторые капсулы уникальны и создаются только для UF Lab к осеннему сезону. Мультибрендовые образы презентуют 40 участников-комитентов (брендов) пространства Hi-Light, а также Wolkoss.

Пространство Hi-Light открылось в Екатеринбурге в 2023 году. На 4 тыс. квадратных метров собрано более ста ведущих дизайнеров и брендов, в том числе, товары для дома. Также на площадке работают лекторий и фотозона. Fashion-проект работает с брендами ценового сегмента middle и middle up. С 2024 года ретейлер из Екатеринбурга развивает e-commerce: собственный онлайн-маркетплейс заработал летом, он охватывает все регионы России.

«Команда Hi-Light выходцы из люксового fashion-ретейлера. Мы знаем, как работает индустрия, как формируются тренды и как должны быть устроены бизнес-процессы и понимаем, как помочь бренду стартовать либо тиражировать успех. Это важно для тех российских дизайнеров, которые уже заявили о себе, но не могут мультиплицировать эффект. Можно сказать, что Hi-Light действует по принципу бренд-ангела: мы помогаем на разных этапах, начиная от аналитики трендов, циклов продаж и продуктовой селекции, до обеспечения бизнеса техническими решениями», – говорит управляющий партнер fashion-пространства Hi-Light Леонид Корысткин.

«Екатеринбург славится своими пространствами для реализации изделий российских брендов. Сюда специально приезжают любители шопинга из других городов. Fashion-пространство Hi-Light в числе площадок, которые дают широкое представление о сфере моды в России. Мы рады, что наиболее яркие представители fashion-ритейла поддерживают UF LAB своим участием. Это масштабный проект, значимый для всей индустрии», – отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Международная неделя моды UF Lab – одна из составляющих проекта U'Fashion, направленного на развитие и масштабирование дизайнеров Свердловской области и продвижение отечественных брендов. Модные показы с 19 по 23 августа 2024 года пройдут в Ельцин-центре, креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи, а также в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме.

Фото: Макс Комаров

Екатеринбург, Елена Сычева

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