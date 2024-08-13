Уральские и московские врачи спасли девочку, которая чуть не погибла, отравившись грибами

Уральские врачи и их московские коллеги спасли пятилетнюю девочку, которая чуть не погибла, съев, предположительно, ядовитый гриб. У Оли (имя изменено) была диагностирована острая печеночная недостаточность. Девочку в тяжелом состоянии отправили в областную детскую клиническую больницу. Там врачам удалось стабилизировать состояние ребенка.

После консультаций со специалистами Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова стало ясно, что ребенку нужна пересадка органа. Донором стала мама Оли. Делать все нужно было быстро – девочка была в состоянии искусственной комы, но высоки были риски отказа других органов и отека головного мозга. Поэтому мама отправилась в Москву для подготовки к операции, а к спасению ребенка на Урале подключились учредители Фонда святой Екатерины – они взяли на себя все расходы на организацию спецборта для перегоспитализации девочки. К транспортировке Олю готовили врачи ОДКБ, до самолета сопровождали специалисты Территориального центра медицины катастроф, а в Кольцово помогали службы аэропорта.

«Здесь ключевая задача – это оперативность. Каждый час имеет значение для жизни ребенка. Хочу поблагодарить все службы, всех врачей и сотрудников, которые включились в эту борьбу», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Практически сразу после перелета ребенка прооперировали, и следующие три недели Оля восстанавливалась. Уже на второй день она попросила посмотреть мультик, а еще через несколько дней смогла перебраться из реанимации в обычную палату к маме и папе. «Сейчас наша девочка с нами. Это была сложнейшая операция. Дочка и мама восстанавливают силы. Спасибо докторам и медицинскому персоналу за квалифицированную и качественную помощь, за оперативные действия. Спасибо Фонду за медицинский борт. Спасибо всем, кто поддержал нас в этот сложнейший период. Для нашей семьи эта помощь – спасенная жизнь и вновь обретенная возможность проживать каждый день со своей дочкой», – делится эмоциями глава семейства.

Сейчас можно сказать, что трансплантат прижился и нормально работает, а это значит, что все самое страшное уже позади. В минувшие выходные семья вернулась домой в Екатеринбург – за Олей будут наблюдать врачи ОДКБ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube