Что положить в аптечку и зачем задавать вопросы пострадавшему. Уральские медики рассказали о новых стандартах оказания первой помощи

С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок оказания первой помощи. Теперь при несчастных случаях помочь пострадавшим до приезда медиков может оказать любой человек, даже не прошедший специализированных курсов. А для оказания первой помощи разрешается использовать не только содержимое аптечек, но и подручные средства.

О новых правилах рассказала сегодня на пресс-конференции главный внештатный специалист по первой помощи в УрФО, заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Людмила Рогожина. По ее словам, предыдущий приказ Минздрава РФ об оказании первой помощи был принят 12 лет назад, и за это время сильно устарел. Применение современных медицинских средств позволяют повысить выживаемость пострадавших на 50-70%. В новом приказе перечисляются состояния, когда человеку нужна медицинская помощь, а также алгоритм действий. В перечень состояний входят отсутствие сознания, остановка дыхания и сердца, кровотечения, травмы, отравления, а теперь еще добавлены укусы змей и ядовитых насекомых, судороги и острая реакция на стресс.

«Оказать первую помощь может каждый человек, даже если он ничего не умеет. Хотя бы вызвать скорую помощь и быть рядом с пострадавшим до приезда бригады может любой. Мы рекомендуем, прежде чем помогать пострадавшему, оглядеться, оценить обстановку и убедиться в личной безопасности. Также, если пострадавший человек в сознании, нужно обязательно задать вопрос: «Могу ли я оказать вам первую помощь?», чтобы получить согласие. Если человек без сознания, все равно нужно предупредить об оказании первой помощи вслух, чтобы окружающие понимали, что вы делаете», – пояснила Людмила Рогожина.

По словам врача, первым делом необходимо выяснить, есть ли у человека наружное кровотечение, и попытаться остановить кровь. Сразу использовать жгут не рекомендуется. Сначала нужно попробовать прикрыть рану или наложить давящую повязку. Если эти действия не помогли, тогда накладывать жгут. Когда человек без сознания, нужно запрокинуть ему голову и проверить дыхание. Если пострадавший не дышит – срочно проводить сердечно-легочную реанимацию. Вдвоем ее делать легче, поэтому желательно позвать кого-то в помощь. Важно до приезда медиков держать голову пострадавшему, чтобы у него не запал язык и не перекрыл дыхательные пути.

Людмила Рогожина отметила, что оказанию первой помощи можно научиться в территориальном центре медицины катастроф или в обществе «Красный крест». Такие курсы проводят и многие коммерческие организации в Екатеринбурге.

Кроме того, Минздрав РФ издал 13 приказов по наполнению аптечек различного назначения. Так, с 1 сентября автомобилистам необходимо дополнить аптечки новыми предметами – спасательное одеяло, загубник для проведения искусственного дыхания, блокнот, фломастер (черного или синего цветов) или карандаш. Лекарства в автомобильной аптечке хранить нельзя, так как в салоне машины случаются резкие перепады температуры в течение года. Если раньше автоаптечка должна была находиться строго в футляре, то сейчас медицинские приспособления разрешается хранить в мешке.

Инспекторы ГАИ не привлекают водителей к ответственности за отсутствие аптечки в машине, но настоятельно советуют держать ее. По данным свердловской Госавтоинспекции, с начала 2024 года в регионе зарегистрировано свыше 26,6 тысячи ДТП. В каждой девятой дорожной аварии участникам требуется медицинская помощь. При тяжелых травмах действует правило «золотого часа» – чем быстрее пострадавший получит помощь, тем больше шансов у него выжить.

Комплектация других аптечек (офисные, производственные, туристические) изменилась незначительно. Но, например, в общественных местах теперь разрешается иметь в медицинской укладке автоматический наружный дефибриллятор. «Это очень простой прибор, там всего одна кнопка и два электрода. Достаточно одного дня, чтобы человек научился им пользоваться. По новым правилам, теперь можно оказывать первую помощь дефибриллятором. Доказано, что при клинической смерти использование этого прибора увеличивает выживаемость пострадавших до 70%», – сообщила Людмила Рогожина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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