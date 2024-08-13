В Екатеринбурге начинаются всероссийские соревнования по парусному спорту

Сегодня в уральской столице стартует Кубок России по парусному спорту, приуроченный ко Дню города. Матчевые гонки пройдут с 13 по 18 августа на базе яхт-клуба «Коматек».
За победу будут бороться сильнейшие спортсмены страны. «Матчевые гонки – формат проведения соревнований, когда победитель определяется в результате серии матчей между парами участников. Проще говоря, когда победитель в группе участников выявляется по результату встреч каждый с каждым», – пояснили организаторы на сайте яхт-клуба.
Церемония открытия состоится сегодня в 19 часов, а первые гонки пройдут уже завтра в 12:00. Награждение состоится 17 августа в 17:00.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»